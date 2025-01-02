Bayhan, Gassal dizisine dahil oldu
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve Türkiye’nin gündemine oturan Gassal dizisinin 2. sezonunda Bayhan ve Hande Soral da yer alacak.
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan, sıra dışı tanıtımlarıyla dikkat çeken Gassal dizisine, şarkıcı Bayhan ve ünlü oyuncu Hande Soral da katıldı.
Başrollerini Ahmet Kural’ın üstlendiği, bir gassalın ölünce kendisini kimin yıkayacağını bulma yolculuğunu anlatan Gassal sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Dizi, tanıtım afişlerindeki "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazısıyla büyükşehirlerde merak uyandırmıştı.
Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gassal 2. sezonda; Hande Soral ve Bayhan kadromuza katıldı. Ekibimize hoş geldiniz." ifadelerine yer verildi.
Dizinin 2. sezon çekimlerinin tamamlandığı ve yeni bölümlerin yakında yayınlanacağı duyuruldu. Gassal, sosyal medyada aldığı yorumlarla gündem olmaya devam ediyor.
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