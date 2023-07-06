TV yayın akışı 6 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Temmuz Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gülcemal
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kod Adı: Angel
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:45 Kısmet
02:15 Eşim Benzerim Yok
04:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
08:00 Dönence
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
22:30 Ya Çok Seversen
01:30 Ya Çok Seversen
03:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Takiptekiler
02:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
03:30 Takiptekiler
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kod Adı: Angel
22:00 Kod Adı: Angel
00:00 Aramızda Kalsın
02:00 Kiralık Aşk
04:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:00 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
23:20 Beniz Güzel Ailem
02:05 Kalk Gidelim
04:10 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Charlie'nin Melekleri
16:00 Üvey Anne
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Üvey Anne
03:20 Zorlu Operasyon
05:35 Bir Küçük Gün Işığı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- MTV iki katına çıkarıldı!
- Maaşlarda adaletsizlik
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!
- İşte en beğenilen siyasetçiler...
- Tayvan’dan Çin’e 'barış' sinyali
- Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar!