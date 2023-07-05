Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:55

Güncelleme: 05.07.2023 - 16:55

Ebedi Yol filminin yönetmenliğini Antti-Jussi Annila üstleniyor. Senaristliğini ise Aku Louhimies, Antti-Jussi Annila ve Antti Tuuri yaptı. Peki, Ebedi Yol filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ebedi Yol filmi gerçek hayattan mı uyarlandı?

EBEDİ YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ebedi Yol filminde, sendika aktivisti olan Jussi Ketola, büyük bunalımdan dolayı Amerika'dan Finlandiya'ya döner. 1930'un bir yaz gecesi, milliyetçi haydutlar Ketola'yı evinden şiddetle kaçırır ve Rusya sınırına götürür. Ketola, Milliyetçiler tarafından Sovyet Rusya'ya doğru Ebedi Yol'u yürümeye zorlanır.

EBEDİ YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tommi Korpela - Jussi Ketola

Sidse Babett Knudsen - Sara

Irina Björklund - Sofia

Ville Virtanen - John Hill

Lembit Ulfsak - Novikov

Jonna Järnefelt - Ella

Antti Virmavirta - Maki

Hannu-Pekka Björkman - Kallonen

Sampo Sarkola - Strang

Eedit Patrakka - Mary

Helén Söderqvist Henriksson - Martta Hill

Amalia Holm Bjelke - Kathy

Hendrik Toompere - Toivonen'in Oğlu

Harriet Toompere - Doris Toivonen

Rosa Salomaa - Mary

Hendrik Toompere Sr. - Toivonen

Emmi Parviainen - Laina

Magnús Mariuson - Rinta-Nisula'nın Oğlu

Steve Vanoni - Rinta-Nisula

Jari Virman - Scrawny Abductor

EBEDİ YOL FİLMİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

Gerçek olaylara dayanan hikayede, sendika aktivisti olan Jussi Ketola’nın, Milliyetçiler tarafından kaçırılarak Sovyet Rusya’ya yürümesi konu alınıyor.



EBEDİ YOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Ebedi Yol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.