Ebedi Yol filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ebedi Yol filmi gerçek hayattan mı uyarlandı?
Ebedi Yol filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ebedi Yol filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ebedi Yol filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ebedi Yol filmi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...
Ebedi Yol filminin yönetmenliğini Antti-Jussi Annila üstleniyor. Senaristliğini ise Aku Louhimies, Antti-Jussi Annila ve Antti Tuuri yaptı. Peki, Ebedi Yol filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ebedi Yol filmi gerçek hayattan mı uyarlandı?
EBEDİ YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ebedi Yol filminde, sendika aktivisti olan Jussi Ketola, büyük bunalımdan dolayı Amerika'dan Finlandiya'ya döner. 1930'un bir yaz gecesi, milliyetçi haydutlar Ketola'yı evinden şiddetle kaçırır ve Rusya sınırına götürür. Ketola, Milliyetçiler tarafından Sovyet Rusya'ya doğru Ebedi Yol'u yürümeye zorlanır.
EBEDİ YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Tommi Korpela - Jussi Ketola
Sidse Babett Knudsen - Sara
Irina Björklund - Sofia
Ville Virtanen - John Hill
Lembit Ulfsak - Novikov
Jonna Järnefelt - Ella
Antti Virmavirta - Maki
Hannu-Pekka Björkman - Kallonen
Sampo Sarkola - Strang
Eedit Patrakka - Mary
Helén Söderqvist Henriksson - Martta Hill
Amalia Holm Bjelke - Kathy
Hendrik Toompere - Toivonen'in Oğlu
Harriet Toompere - Doris Toivonen
Rosa Salomaa - Mary
Hendrik Toompere Sr. - Toivonen
Emmi Parviainen - Laina
Magnús Mariuson - Rinta-Nisula'nın Oğlu
Steve Vanoni - Rinta-Nisula
Jari Virman - Scrawny Abductor
EBEDİ YOL FİLMİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?
Gerçek olaylara dayanan hikayede, sendika aktivisti olan Jussi Ketola’nın, Milliyetçiler tarafından kaçırılarak Sovyet Rusya’ya yürümesi konu alınıyor.
EBEDİ YOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Ebedi Yol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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