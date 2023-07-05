Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:39

Güncelleme: 05.07.2023 - 16:39

Saklı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Haneke üstleniyor. Peki, Saklı filminin konusu nedir? Saklı filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SAKLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Karısıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat süren Georges, bir televizyon kanalında çalışmaktadır. Bu sıradan yaşamı bir gün kim tarafından gönderildiği belli olmayan bir paketle kabusa dönmek üzeredir. Paketten çıkan kaset Georges ve ailesinin gizlice çekilen görüntülerinden oluşmaktadır. Ardı arkası kesilmeyen bu paketler zamanla daha da gizemli hale gelmeye başlar, Georges'u geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakırlar.

SAKLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Daniel Auteuil - Georges Laurent

Juliette Binoche - Anne Laurent

Maurice Bénichou - Majid

Lester Makedonsky - Pierrot Laurent

Annie Girardot - Georges'in Annesi

Walid Afkir - Majid'in Oğlu

Daniel Duval - Pierre

Bernard Le Coq

Aïssa Maïga - Chantal

Nathalie Richard - Mathilde

Denis Podalydès - Yvon

Marie Kremer - Jeannette

Christian Benedetti - Georges'in Babası

Annette Faure - Genç Georges'in Annesi

Louis-Do de Lencquesaing - Kitapçının Sahibi

Diouc Koma - Cyclist

Caroline Baehr - Hemşire

Nicky Marbot

Peter Stephan Jungk - Yazar

Loïc Brabant - Polis Memuru

Lance Reddick

Joshua Jackson

Anna Torv

John Noble

Jasika Nicole

Kirk Acevedo

Blair Brown

Blandine Lenoir

SAKLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Saklı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.