Saklı filminin konusu nedir? Saklı filminin oyuncuları kimler?
Saklı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gizli Bahçe filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saklı filminin konusu nedir? Saklı filminin oyuncuları kimler?
Saklı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Haneke üstleniyor. Peki, Saklı filminin konusu nedir? Saklı filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SAKLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Karısıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat süren Georges, bir televizyon kanalında çalışmaktadır. Bu sıradan yaşamı bir gün kim tarafından gönderildiği belli olmayan bir paketle kabusa dönmek üzeredir. Paketten çıkan kaset Georges ve ailesinin gizlice çekilen görüntülerinden oluşmaktadır. Ardı arkası kesilmeyen bu paketler zamanla daha da gizemli hale gelmeye başlar, Georges'u geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakırlar.
SAKLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Daniel Auteuil - Georges Laurent
Juliette Binoche - Anne Laurent
Maurice Bénichou - Majid
Lester Makedonsky - Pierrot Laurent
Annie Girardot - Georges'in Annesi
Walid Afkir - Majid'in Oğlu
Daniel Duval - Pierre
Bernard Le Coq
Aïssa Maïga - Chantal
Nathalie Richard - Mathilde
Denis Podalydès - Yvon
Marie Kremer - Jeannette
Christian Benedetti - Georges'in Babası
Annette Faure - Genç Georges'in Annesi
Louis-Do de Lencquesaing - Kitapçının Sahibi
Diouc Koma - Cyclist
Caroline Baehr - Hemşire
Nicky Marbot
Peter Stephan Jungk - Yazar
Loïc Brabant - Polis Memuru
Lance Reddick
Joshua Jackson
Anna Torv
John Noble
Jasika Nicole
Kirk Acevedo
Blair Brown
Blandine Lenoir
SAKLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Saklı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
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