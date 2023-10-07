TV yayın akışı 7 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2023 Cumartesi, 11:25
<p>TV yayın akışı 7 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?</p> <p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kader Bağları</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İsyan</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim</p>

TV yayın akışı 7 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kader Bağları

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İsyan

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Belalı Tanık</p> <p>22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>00:15 İsyan</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Belalı Tanık

22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:15 İsyan

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Hudutsuz Sevda</p> <p>14:00 Bambaşka Biri</p> <p>16.30 Kirli Sepeti</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kader Bağları</p> <p>01:00 Kirli Sepeti</p> <p>03:30 Hudutsuz Sevda</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Hudutsuz Sevda

14:00 Bambaşka Biri

16.30 Kirli Sepeti

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kader Bağları

01:00 Kirli Sepeti

03:30 Hudutsuz Sevda

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>00:15 Dönence</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi

14:00 Yargı

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dönence

02:45 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 İbo ile Güllüşah</p> <p>14:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:00 İbo ile Güllüşah</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo ile Güllüşah

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 İbo ile Güllüşah

05:30 Yeni Gelin

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:05 Beni Böyle Sev</p> <p>09:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:30 Sosyete Şaban</p> <p>12:35 Benim Güzel Ailem</p> <p>15:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>01:50 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>04:20 Sosyete Şaban</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:05 Beni Böyle Sev

09:30 Hayallerinin Peşinde

10:30 Sosyete Şaban

12:35 Benim Güzel Ailem

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Kendi Düşen Ağlamaz

04:20 Sosyete Şaban

<h3>ATV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>16:00 Safir</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>09:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 Johnny Guitar</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:00 Sinema</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

09:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Johnny Guitar

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Gazete Magazin

03:00 Sinema

04:30 Tuzak

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