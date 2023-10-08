TV yayın akışı 8 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2023 Pazar, 09:30
<p><strong>Pazar</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Çelik Yumruklar</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Çelik Yumruklar

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Murat Aksoy le Hafta Sonu</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>00:15 Ömer</p> <p>02:30 Güzel Köylü</p> <p>04:00 Türk Müziği</p> <p>05:00 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy le Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

00:15 Ömer

02:30 Güzel Köylü

04:00 Türk Müziği

05:00 Aramızda Kalsın

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Yabani</p> <p>13:45 Adım Farah</p> <p>16.30 Kirli Sepeti</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kirli Sepeti</p> <p>23:15 Bambaşka Biri</p> <p>02:30 Yabani</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Yabani

13:45 Adım Farah

16.30 Kirli Sepeti

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

23:15 Bambaşka Biri

02:30 Yabani

05:00 Aşk Yeniden

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Arka Sokaklar</p> <p>16:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:15 5N1K</p> <p>04:45 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Dilek Taşı

02:45 Poyraz Karayel

04:15 5N1K

04:45 Güneşi Beklerken

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Yuvam Olsun</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Aile</p> <p>23:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo</p> <p>00:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:15 Son Hıçkırık</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo

00:30 Kızılcık Şerbeti

03:15 Son Hıçkırık

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:05 Beni Böyle Sev</p> <p>08:40 Alparlan: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>15:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Çelik Yumruklar</p> <p>22:40 Umudunu Kaybetme</p> <p>01:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:20 Alparlan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev

08:40 Alparlan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Benim Güzel Ailem

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Çelik Yumruklar

22:40 Umudunu Kaybetme

01:00 Benim Güzel Ailem

03:20 Alparlan: Büyük Selçuklu

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:30 Kuruluş Osman</p> <p>16:00 Safir</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

16:00 Safir

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

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