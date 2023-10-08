TV yayın akışı 8 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Çelik Yumruklar
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy le Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:15 Ömer
02:30 Güzel Köylü
04:00 Türk Müziği
05:00 Aramızda Kalsın
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Yabani
13:45 Adım Farah
16.30 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:15 Bambaşka Biri
02:30 Yabani
05:00 Aşk Yeniden
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
04:15 5N1K
04:45 Güneşi Beklerken
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo
00:30 Kızılcık Şerbeti
03:15 Son Hıçkırık
05:30 Yeni Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Beni Böyle Sev
08:40 Alparlan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Benim Güzel Ailem
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Çelik Yumruklar
22:40 Umudunu Kaybetme
01:00 Benim Güzel Ailem
03:20 Alparlan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
16:00 Safir
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
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