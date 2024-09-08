TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül günü tv yayın akışı...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Password
16:00 Turnike
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kandahar
22:30 Cehennem Melekleri
00:30 Kandahar
02:30 Güneşi Beklerken
04:00 5N1K
04:45 Kalbim Ege'de Kaldı
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Şehirden Uzakta
06:50 Yedi Numara
07:45 Yeditepe İstanbul
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
14:00 Seksenler
16:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Yeraltı Canavarı
22:00 Zor Ölüm 2
00:35 Gönül Dağı
03:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Talihli Ameler
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:30 İbo ile Güllüşah
16:30 Cafer'in Çilesi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Müjdemi İsterim
00:45 7. Koğuştaki Mucize
03:00 Müjdemi İsterim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Aramızda Kalsın
16:30 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Güzel Köylü
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Türk Müziği
06:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Roboresk'in Maceraları
14:00 Bir Gece Masalı
17:00 Şangay Şövalyeleri
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:50 Tatar Ramazan
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Kasabadaki Yabancı
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Yaz Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kötü Kan
13:30 Yasak Elma
16:30 Kötü Kan
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
22:30 Kötü Kan
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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