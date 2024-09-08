TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2024 Pazar, 10:00
TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Password

16:00 Turnike

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kandahar

22:30 Cehennem Melekleri

00:30 Kandahar

02:30 Güneşi Beklerken

04:00 5N1K

04:45 Kalbim Ege'de Kaldı

TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Şehirden Uzakta

06:50 Yedi Numara

07:45 Yeditepe İstanbul

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

14:00 Seksenler

16:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Yeraltı Canavarı

22:00 Zor Ölüm 2

00:35 Gönül Dağı

03:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Talihli Ameler

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

14:30 İbo ile Güllüşah

16:30 Cafer'in Çilesi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Müjdemi İsterim

00:45 7. Koğuştaki Mucize

03:00 Müjdemi İsterim

TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Aramızda Kalsın

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Güzel Köylü

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Türk Müziği

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim İçin Üzülme

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Roboresk'in Maceraları

14:00 Bir Gece Masalı

17:00 Şangay Şövalyeleri

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Safir

05:50 Tatar Ramazan

TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:00 Kasabadaki Yabancı

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Yaz Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 8 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kötü Kan

13:30 Yasak Elma

16:30 Kötü Kan

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

22:30 Kötü Kan

03:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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