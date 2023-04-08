TV yayın akışı 8 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gülcemal
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:10 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Gülcemal
14:45 Yasak Elma
16:45 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gülcemal
23:00 EGO
02:00 Gülcemal
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
06:00 Yasak Elma
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:45 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Yerli Dizi / Sinema
15:45 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Bıçaklar Çekildi
01:15 Bıçaklar Çekildi
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Beyoğlu Güzeli
08:30 Tarkan Altın Madalyon
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:30 Bir Şansım Olsa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Gönül Dağı
10:30 Hayallerin Peşinde
11:45 1 Çorba
11:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
14:55 1 Çorba
15:00 Tek Yürek
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:05 Kuşlarla Yolculuk
01:55 Avrupalı Müslümanlar
02:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:15 Sahur Bereketi
05:00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 atv'De Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
15:45 Ateş Kuşları
18:45 atv Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
09:45 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Ustalar Alemi
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:45 Gazete Magazin
04:30 Emre Doram ile Aklımdaki Sorular
05:30 Canım Annem
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