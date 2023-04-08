TV yayın akışı 8 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2023 Cumartesi, 10:26
<p>Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.&nbsp;</p><p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...</p><p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</p><p>KANAL D YAYIN AKIŞI&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p><p>FOX TV YAYIN AKIŞI&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20:00 Gülcemal</p><p>SHOW TV YAYIN AKIŞI&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20:00 Güldür Güldür Show</p><p>STAR TV YAYIN AKIŞI&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20:00 Yüz Yıllık Mucize</p><p>TV8 YAYIN AKIŞI&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20:00 Survivor 2023</p><p>TRT 1 YAYIN AKIŞI&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20:00 Gönül Dağı</p><p>ATV YAYIN AKIŞI&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20:10 Kardeşlerim</p>

Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Gülcemal

SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞI                   20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI                  20:10 Kardeşlerim

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p><p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p><p>11:15 Ekonomi Arası</p><p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p><p>12:15 Kamera Arkası</p><p>12:45 Gülcemal</p><p>14:45 Yasak Elma</p><p>16:45 Adım Farah</p><p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p><p>20:00 Gülcemal</p><p>23:00 EGO</p><p>02:00 Gülcemal</p><p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p><p>05:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası</p><p>06:00 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

14:45 Yasak Elma

16:45 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gülcemal

23:00 EGO

02:00 Gülcemal

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

06:00 Yasak Elma

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p><p>06:15 Asi</p><p>09:45 Magazin D Cumartesi</p><p>13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p><p>13:45 Yerli Dizi</p><p>16:00 Yerli Dizi</p><p>18:30 Kanal D Ana Haber</p><p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p><p>00:30 Camdaki Kız</p><p>03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti</p><p>05:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p><p>06:45 Yüz Yıllık Mucize</p><p>09:00 Meltem Demir ile Hanımeli</p><p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p><p>12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum</p><p>13:00 Yerli Dizi / Sinema</p><p>15:45 Çöp Adam</p><p>18:15 Star Haber</p><p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p><p>20:00 Yüz Yıllık Mucize</p><p>22:30 Bıçaklar Çekildi</p><p>01:15 Bıçaklar Çekildi</p><p>03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p><p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13:00 Yerli Dizi / Sinema

15:45 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

22:30 Bıçaklar Çekildi

01:15 Bıçaklar Çekildi

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p><p>06:45 Beyoğlu Güzeli</p><p>08:30 Tarkan Altın Madalyon</p><p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p><p>13:00 Bir Şansım Olsa</p><p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p><p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p><p>20:00 Güldür Güldür Show</p><p>23:45 Aile</p><p>02:15 Kızılcık Şerbeti</p><p>04:30 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Beyoğlu Güzeli

08:30 Tarkan Altın Madalyon

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:30 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p><p>06:45 Gönül Dağı</p><p>10:30 Hayallerin Peşinde</p><p>11:45 1 Çorba</p><p>11:50 Alparslan: Büyük Selçuklu</p><p>14:55 1 Çorba</p><p>15:00 Tek Yürek</p><p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p><p>17:45 Ana Haber</p><p>18:15 Ramazan Sevinci</p><p>20:00 Gönül Dağı</p><p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p><p>01:05 Kuşlarla Yolculuk</p><p>01:55 Avrupalı Müslümanlar</p><p>02:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p><p>03:15 Sahur Bereketi</p><p>05:00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Gönül Dağı

10:30 Hayallerin Peşinde

11:45 1 Çorba

11:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

14:55 1 Çorba

15:00 Tek Yürek

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:05 Kuşlarla Yolculuk

01:55 Avrupalı Müslümanlar

02:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:15 Sahur Bereketi

05:00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p><p>06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi</p><p>07:00 Hz. Ömer</p><p>07:30 atv'De Hafta Sonu</p><p>10:00 Kardeşlerim</p><p>13:00 Bir Küçük Gün Işığı</p><p>15:45 Ateş Kuşları</p><p>18:45 atv Ana Haber</p><p>19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p><p>20:10 Kardeşlerim</p><p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p><p>02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel</p><p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

07:30 atv'De Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

15:45 Ateş Kuşları

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p><p>06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p><p>07:15 Süper Bir Takım</p><p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p><p>09:00 Kırmızı Oda</p><p>09:45 Gazete Magazin</p><p>12:45 Survivor Panorama</p><p>15:15 Ustalar Alemi</p><p>18:30 Survivor 2023</p><p>20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm</p><p>00:15 Survivor Ekstra</p><p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p><p>02:45 Gazete Magazin</p><p>04:30 Emre Doram ile Aklımdaki Sorular</p><p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

09:45 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Ustalar Alemi

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:45 Gazete Magazin

04:30 Emre Doram ile Aklımdaki Sorular

05:30 Canım Annem

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