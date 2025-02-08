TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
08 Şubat 2025 Cumartesi, 09:19
TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 Şubat Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Şubat Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:  Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kod 355 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: "Gönül Dağı 23.00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:15 Yedi Numara

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:40 Yaşam Başka Yerde

12:00 Dizi

16:00 Cem Karaca

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 ŞUBAT CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Uzak Şehir

TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 ŞUBAT CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Gamonya: Hayaller Ülkesi

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:15 Sen Ağlama İstanbul

14:45 Dizi

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Kod 355

22:00 Salur Kazan

TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 ŞUBAT CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Başka Bir Gün

12:45 Bir Gece Masalı

16:00 Kardelenler

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 ŞUBAT CUMARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

15:45 Kızıl Goncalar

16:45 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 ŞUBAT CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 O Ses Türkiye

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