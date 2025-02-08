TV yayın akışı 8 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
8 Şubat Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Şubat Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kod 355 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: "Gönül Dağı 23.00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
8 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:15 Yedi Numara
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:40 Yaşam Başka Yerde
12:00 Dizi
16:00 Cem Karaca
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
8 ŞUBAT CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
8 ŞUBAT CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Gamonya: Hayaller Ülkesi
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:15 Sen Ağlama İstanbul
14:45 Dizi
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Kod 355
22:00 Salur Kazan
8 ŞUBAT CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
8 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Başka Bir Gün
12:45 Bir Gece Masalı
16:00 Kardelenler
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
8 ŞUBAT CUMARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
15:45 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
8 ŞUBAT CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 O Ses Türkiye
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