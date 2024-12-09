TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2024 Pazartesi, 09:38
TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9 Aralık Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Aralık Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 19:30

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çöpçüler Kralı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Tobın Köprüsü 20:00

TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan 

00:15 Deha-Tekrar

02:45 Bahar-Tekrar

TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir-Yeni Bölüm

00:15 Annem Ankara-Tekrar

TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

00.00 Aşk Evlilik Boşanma

TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol’da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Tobın Köprüsü TV’de İlk / Yabancı Sinema

22: 00 Holding - 1.Bölüm

00: 30 Tobın Köprüsü / Yabancı Sinema

TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT YAYIN AKIŞI

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15 Teşkilat

TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:50 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 9 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

TV rehberi trt TV 8

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