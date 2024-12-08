ŞamPİYONlar filminin konusu ne, oyuncuları kim? ŞamPİYONlar filmi vizyona girecek?
ŞamPİYONlar filmi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, ŞamPİYONlar filminin konusu ne, oyuncuları kim? ŞamPİYONlar filmi vizyona girecek?
ŞamPİYONlar filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristliğini Arzu Yurtseven üstleniyor. Peki, ŞamPİYONlar filminin konusu ne, oyuncuları kim? ŞamPİYONlar filmi vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu ediniyor.
BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Murat Yıldırım
Erdal Özyağcılar
Büşra Pekin
Ezo Sunal
Mert Ege Ak
Nazlı Yağcı
Ebrar Alya Demirbilek
Ayaz Gülşen
BAŞKA BİR SEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
ŞamPİYONlar filmi 10 Ocak 2025 tarihinde izleyicisi ile buluşacak.
Etiketler: #ŞamPİYONlar #Film #konusu nedir?
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