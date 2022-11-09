TV yayın akışı 9 Kasım 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Kasım Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda

TV8 YAYIN AKIŞI 19:45 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Dizi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hayat Bugün