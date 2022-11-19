Bomba filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Bomba filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bomba filminin konusu ne? Bomba filminin oyuncuları kim? Bomba filminin IMDb puanı kaç?
Bomba (El Desconocido), yönetmenliğinde Dani de la Torre, senaryosunda ise Alberto Marini olan, 2015 yapımlı bir aksiyon/gerilim filmidir.
BOMBA FİLMİNİN KONUSU NE?
Rahat bir hayat süren ve bir bankanın genel müdürü olan Carlos, sabah işe gitmeden önce iki çocuğunu da okula bırakacaktır. Otomobil kullanırken telefon çalar. Hattın öbür ucundaki adam, çocukların koltuğunun altında bir bomba olduğunu ve belli bir zaman içinde yeterli miktarda parayı toplayamazsa bombanın patlayacağını söyler. Carlos, şüphe ve çaresizlik içinde, gereken miktarı toplamak üzere hareket geçer.
BOMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luis Tosar
Javier Gutiérrez
Goya Toledo
BOMBA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hanımefendi' geziyor
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'
- Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı belli oldu