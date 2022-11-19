Bomba filminin konusu ne, oyuncuları kim?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 12:14

Bomba (El Desconocido), yönetmenliğinde Dani de la Torre, senaryosunda ise Alberto Marini olan, 2015 yapımlı bir aksiyon/gerilim filmidir.

BOMBA FİLMİNİN KONUSU NE?

Rahat bir hayat süren ve bir bankanın genel müdürü olan Carlos, sabah işe gitmeden önce iki çocuğunu da okula bırakacaktır. Otomobil kullanırken telefon çalar. Hattın öbür ucundaki adam, çocukların koltuğunun altında bir bomba olduğunu ve belli bir zaman içinde yeterli miktarda parayı toplayamazsa bombanın patlayacağını söyler. Carlos, şüphe ve çaresizlik içinde, gereken miktarı toplamak üzere hareket geçer.

BOMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luis Tosar

Javier Gutiérrez

Goya Toledo

BOMBA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.