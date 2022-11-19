İnatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim? İnatçı filmi nerede çekildi?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:19

İnatçı, yönetmenliğinde Kartal Tibet, senaryosunda ise İhsan Yüce ve İlhan Engin'in olduğu, 1988 yapımlı bir komedi/dram filmidir.

İNATÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Baraj projesinde kamulaşmaya gidilecektir. Sarıkavak ve Uzunkavak köyleri kamulaştırmanın içine girmektedir. Bu bilgi, holdingler tarafından duyulur. Böylece iki holdingin çalışanları, köylülerin topraklarını ucuz fiyata alıp devlete pahalı fiyata satması niyetiyle, bu iki köye doğru yola çıkar. Bayram, köyde inatçılığı ile bilinen biridir. Diğer köyün ağası olan Numan Ağa'nın kızı Zeynep'e aşıktır. Bayram, Numan Ağa reddettikçe, her ayın ilk Cuma günü kız istemeye gider. Reddedilmekten yorulan Bayram, bir gün Numan Ağa'nın onu istemeye geleceğine dair kehanet tutar. Holding temsilcileri gelir ve her biri ağayla muhtarın mallarını ucuz fiyata almaya çalışır. Birbirleriyle de yarışa girerler fakat başkalarını kandırabilseler de Bayram'ı kandıramazlar. Numan Ağa ise yavaş yavaş Bayram'ın kehanetine yaklaşmaktadır.

İNATÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

İhsan Yüce

Selma Yaman

Asuman Arsan

Hüseyin Kutman

Renan Fosforoğlu

Ferdi Akarnur

Celal Yonat

İNATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde Sarıkavak ve Uzunkavak adlarıyla iki ayrı köy olarak olarak gösterilen köy, Aydın'ın Söke ilçesinin Sarıkemer köyüdür ve ortasından Büyük Menderes nehri geçmektedir.

İNATÇI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İnatçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.