TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...
9 Ocak Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Efsane 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Hükümet Kadın 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Zor Ölüm" 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kasımpaşa - Fenerbahçe 20:30
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz - Tekrar
19:00 Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:30 Hükümet Kadın
00:30 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Güzel Köylü
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:15 Bahar
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Kızıl Goncalar
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Ruhun Duymaz
04:45 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Efsane
22:15 Efsane
00:30 İnci Taneleri
03:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
22:45 Can Borcu
01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
02:00 Zembilli
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Hayallerinin Peşinde
07:40 Hayatımın Neşesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"
22:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:35 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"
03:30 Seksenler
02:40 Lingo Türkiye
04:20 Masumlar Apartmanı
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