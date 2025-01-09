TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2025 Perşembe, 09:15
TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9 Ocak Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Efsane 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hükümet Kadın 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Zor Ölüm" 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kasımpaşa - Fenerbahçe 20:30 

TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz - Tekrar

19:00 Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:30 Hükümet Kadın

00:30 Sen Ağlama İstanbul

03:00 Güzel Köylü

05:00 Söz

TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:15 Bahar

TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 

10:45 Kızıl Goncalar

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:30 Ruhun Duymaz

04:45 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Efsane

22:15 Efsane

00:30 İnci Taneleri

03:00 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım

10:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

22:45 Can Borcu

01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:00 Zembilli

TV yayın akışı 9 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Hayallerinin Peşinde

07:40 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"

22:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:35 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"

03:30 Seksenler

02:40 Lingo Türkiye

04:20 Masumlar Apartmanı

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