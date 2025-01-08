Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu... Beklenmeyen yapımlar listede yer aldı!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 22:16

Güncelleme: 08.01.2025 - 22:16

Yılbaşı haftasında pek çok dizi ara verdi. Dizilerin yerini ekranlarda yılbaşı özel içerikleri aldı. 17 dizinin ekranlara ara verdiği yılbaşı haftasında en çok izlenen yapım Kanal D'nin yeni dizisi "Uzak Şehir" oldu. 8. bölümü ile ekranlara gelen dizi haftanın birincisi oldu. "Uzak Şehir"in ardından en çok izlenen ve 2. sırada yer alan içerik "O ses Türkiye Yılbaşı Özel" oldu. Ünlü oyuncu ve şarkıcıların ağırlandığı program yılbaşı özel içeriklerinden en çok izlenen program oldu.

Haftanın en çok izlenen diğer dizileri "Gönül Dağı", "Kızıl Goncalar" ve "Leyla: Aşk… Adalet... Hayat..." oldu. 6 ve 7. sırada ise TV8 ekranlarının sevilen yarışma programları "Survivor" ve "MasterChef Türkiye" yer aldı. "Survivor All Star-Gönüllüler" 1 Ocak'ta ilk bölümü ile ekranlara geldi.

8. sırada "Kıyametten Sonra" filmi yer alırken 9. sırada ilk bölümü ile ekranlara gelen atv dizisi "Zembilli" yer aldı. 10. sırada ise bir başka film "Başkan" yer aldı.