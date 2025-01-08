Yayınlanma: 08.01.2025 - 21:14

Güncelleme: 08.01.2025 - 21:14

NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağını araştırıyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisinin yeni bölümde ne olacak? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Civan’a kim olduğunu ve annesinden intikam almak için geldiğini açıklar. Civan aşkı ve annesi arasında kalır. Civan hem kendisini hem de Leyla’yı bu durumdan kurtarmak için harekete geçer. Nur ise Tufan’ın şok kararı sonrası zor durumdadır. Nur evden gitmemek için sürpriz bir hamle yaparken, Tufan ise Serap’ın şimdiye kadar sakladığı sırla yüzleşmek zorunda kalır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla intikamına bir adım daha yaklaşırken, Civan ise kendisiyle ilgili büyük gerçeği öğrenmek üzeredir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, Civan’ın güvenini kaybetmek üzeredir. Öğrendiği gerçeklerle hayal kırıklığına uğrayan Civan bir yandan Nur ve Mali’ye sırlarını itiraf etmeleri için süre verirken, diğer yandan Leyla’yı gerçek kimliğini açıklaması için zorlamaya başlar. Köşeye sıkışan Leyla, Nur’dan alacağı intikam için gizli bir anlaşma yaparken; Nur ise Tufan ve Serap aşkını engellemek için tehlikeli bir anlaşma yapar. Nefeslerin tutulduğu büyük finalde yaşanacak sürpriz gelişme tüm dengeleri alt üst edecektir.