Yargı dizisinin 2.sezonu başlıyor: 2.sezonda hangi oyuncu olmayacak? Dizinin sezon finalinde ne olmuştu?

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 17:13
<p>Televizyon dünyasında 2.sezonun başlamasıyla merakla beklenen diziler de yeni sezonda izleyici ile buluşmaya başladı.</p> <p>Kanal D'nin ilk sezonuyla fırtınalar estiren dizisi Yargı'nın 2. yeni sezonu için artık heyecan dorukta. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin yeni sezonuyla ilgili merak edilenleri derledik.</p>

Televizyon dünyasında 2.sezonun başlamasıyla merakla beklenen diziler de yeni sezonda izleyici ile buluşmaya başladı.

Kanal D'nin ilk sezonuyla fırtınalar estiren dizisi Yargı'nın 2. yeni sezonu için artık heyecan dorukta. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin yeni sezonuyla ilgili merak edilenleri derledik.

<p><strong>YARGI BAŞLIYOR</strong></p> <p>Yargı 35. bölüm fragmanı ile izleyicilerini heyecanlandırdı. Sezon finali sahnesiyle merak uyundıran dizi sürükleyici bir sezon ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.</p> <p>Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı çok sevilen ve izlenen dizisi ‘Yargı’, <strong>bu akşam saat 20.00’de</strong> yeni bölümüyle ekrana gelecek.</p>

YARGI BAŞLIYOR

Yargı 35. bölüm fragmanı ile izleyicilerini heyecanlandırdı. Sezon finali sahnesiyle merak uyundıran dizi sürükleyici bir sezon ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı çok sevilen ve izlenen dizisi ‘Yargı’, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

<p><strong>YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?</strong></p> <p>Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.</p>

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.

<p><strong>HANGİ İSİM AYRILDI?</strong></p> <p>Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı diziden yeni sezonda senaryo gereği ayrılan isim Başak Gümülcinelioğlu oldu.</p>

HANGİ İSİM AYRILDI?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı diziden yeni sezonda senaryo gereği ayrılan isim Başak Gümülcinelioğlu oldu.

<p>Yargı dizisinde Neva karakteriyle tanıdığımız Başak Gümülcinelioğlu'nun ayrılık diziden ayrılık sebebi ise dizi ile imzaladığı sözleşmenin sona ermesi.</p>

Yargı dizisinde Neva karakteriyle tanıdığımız Başak Gümülcinelioğlu'nun ayrılık diziden ayrılık sebebi ise dizi ile imzaladığı sözleşmenin sona ermesi.

<p><strong>YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KADROSU</strong>?<br /><br />Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan ve Nergis Öztü yer alıyor.</p>

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KADROSU?

Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan ve Nergis Öztü yer alıyor.

Yargı 2.sezon Yargı dizisi Pınar Deniz Kanal D akşamın filmleri bugünün dizileri hangi film/dizi var?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler