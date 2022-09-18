Yargı dizisinin 2.sezonu başlıyor: 2.sezonda hangi oyuncu olmayacak? Dizinin sezon finalinde ne olmuştu?
Televizyon dünyasında 2.sezonun başlamasıyla merakla beklenen diziler de yeni sezonda izleyici ile buluşmaya başladı.
Kanal D'nin ilk sezonuyla fırtınalar estiren dizisi Yargı'nın 2. yeni sezonu için artık heyecan dorukta. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin yeni sezonuyla ilgili merak edilenleri derledik.
YARGI BAŞLIYOR
Yargı 35. bölüm fragmanı ile izleyicilerini heyecanlandırdı. Sezon finali sahnesiyle merak uyundıran dizi sürükleyici bir sezon ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı çok sevilen ve izlenen dizisi ‘Yargı’, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.
YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.
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