Başak Özel kimdir, kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti? Başak Özel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

20 Eylül 2022 Salı, 16:23

Başak Özel, 22 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Ankara Sanat Merkezi`nde tiyatro eğitimi aldı. Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda çalıştı.Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi olan Özel aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı.

BAŞAK ÖZEL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kurtlar Vadisi

Pembe Patikler

Melekler Adası

Ihlamurlar Altında

Karım ve Annem

Hızlı Adımlar

Gerçek Kesit

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Zübük

Deliler Boşandı

Baba 12 Eylül'de Neredeydin

Yüzsüz

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Ast Zoe'nin mektupları

Kayıp Mektuplar

BAŞAK ÖZEL'İN ÖLÜMÜ

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.