Başak Özel kimdir, kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti? Başak Özel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti. Başak Özel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Başak Özel, 22 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Ankara Sanat Merkezi`nde tiyatro eğitimi aldı. Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda çalıştı.Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi olan Özel aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı.
BAŞAK ÖZEL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kurtlar Vadisi
Pembe Patikler
Melekler Adası
Ihlamurlar Altında
Karım ve Annem
Hızlı Adımlar
Gerçek Kesit
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Zübük
Deliler Boşandı
Baba 12 Eylül'de Neredeydin
Yüzsüz
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Ast Zoe'nin mektupları
Kayıp Mektuplar
BAŞAK ÖZEL'İN ÖLÜMÜ
Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
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