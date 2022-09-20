Yeni dizi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' başlıyor: Ben Bu Cihana sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 14:09
<p>Televizyon dünyası yeni sezona girerken, iddiaları yapımlar ekrana gelmeye başladı. ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.</p> <p>Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Atv'nin merakla beklenen dizisi <strong>Ben Bu Cihana Sığmazam</strong>, aksiyon, macera ve dram sevenlere hitap ediliyor.</p> <p>İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Ben Bu Cihana sığmazam ne zaman başlıyor?</p>

Televizyon dünyası yeni sezona girerken, iddiaları yapımlar ekrana gelmeye başladı. ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, aksiyon, macera ve dram sevenlere hitap ediliyor.

İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Ben Bu Cihana sığmazam ne zaman başlıyor?

<p><strong>BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?</strong></p> <p>Yönetmen koltuğunda <strong>Onur Tan'</strong>ın oturduğu, müziklerini ise <strong>Ercan Saatçi</strong>'nin üstlendiği yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam, <strong>20 Eylül Salı</strong> itibariyle yani bugün<strong> ATV</strong> ekranlarında seyirci ile buluşacak. </p>

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, müziklerini ise Ercan Saatçi'nin üstlendiği yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı itibariyle yani bugün ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. 

<p><strong>BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.</p> <p>Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.</p> <p>Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.</p>

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

<p><strong>BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?</strong></p> <p>Oktay Kaynarca (Cezayir)</p> <p>Ebru Özkan Saban (Leyla)</p> <p>Pelin Akil (Firuze)</p> <p>Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)</p> <p>Hakan Karahan (Dumrul)</p> <p>Erkan Sever (Orhan)</p> <p>Ragıp Savaş (Atakan)</p> <p>Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)</p> <p>Eren Vurdem (Azamet)</p> <p>Aslı Sevi (Azade)</p> <p>Kerem Kupacı (Ethem)</p> <p>Ziya Kürküt (Bekir)</p> <p>Pelin Uluksar (Süheyla)</p> <p>Mina Derman (Suna)</p>

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan Saban (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

<p><strong>BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EKİBİ</strong></p> <p>Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım ve genel hikayesini <strong>Oktay Kaynarca</strong> ile <strong>Onur Tan </strong>üstlenirken; dizinin yapımcılığını <strong>Güzel Adamlar Medya</strong> yapıyor.</p> <p>Dizinin senaryosunu ise <strong>Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş</strong> kaleme aldı.</p>

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EKİBİ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan üstlenirken; dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya yapıyor.

Dizinin senaryosunu ise Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme aldı.

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