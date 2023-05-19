Yayınlanma: 19.05.2023 - 10:18

Güncelleme: 19.05.2023 - 10:18

Kadrosunda Türk sinemasının önemli isimlerinin yer aldığı Garip filminin yönetmen koltuğunda Memduh Ün otururken filmin senaryosunu Memduh Ün, Fatma Girik ve Bülent Oran kaleme aldı. 1986 yılında vizyona giren Garip filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Garip filmi konusu nedir? Garip filmi oyuncuları kimler? Garip filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, Erkek sandığı bebeğin kız olduğunu görür ayrıca, Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler, ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının telkinleri doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. İkisi beraber para kazanmak için değişik yöntemler denerler daha sonra ev sahibi onları evden atınca Fatoş Kemal'e sen mızıka çal çok para kazancaz deyip oynamaya başlar o sırada oradan geçen film yapımcısı Fatoş'u çok beğenince bir anda film sektörüne girerler ve çok zengin olurlar e haliyle böyle olunca onu yıllar önce yeğeni Nesrin'e zorla bıraktıttıran gerçek babası onu almaya gelir Fatoş gitmek istemez ancak dava sonunda hakim kararı dolayısıyla Fatoş gerçek babasına verilir. Kemal bu duruma çok üzülür ama elinden bir şey gelmez ta ki Fatoş kendini inşaattan atmaya kalkıncaya kadar gerçek babası kızının hayatı için onu tekrar Kemal'e verir ve filmin sonunda Nesrin ile Kemal evlenir.

GARİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Garip filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde ve çevresinde çekildi.

GARİP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kemal

Ece Alton - Fatoş

Nilgün Saraylı - Nesrin

Fatoş Sezer - Naci Akman'ın Eşi

Reha Yurdakul - Kemal'in arkadaşı

Sevil Üstekin - Şaheser Hanım

Aslan Altın - Naci Akman

Tuncer Sevi - Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı

Necdet Yakın - Mahalleli

Osman F. Seden - Yapımcı

Yüksel Gözen - Bakkal

Günay Güner - Eczacı

Ekrem Dümer - Doktor

Ahmet Turgutlu - İş arayan adam

Renan Fosforoğlu - Öksüzler Yurdu Müdürü

Nejat Gürçen - İşadamı

Seyfettin Karadayı - Hakim

Zeki Sezer - Antikacı

Dilek Pakalın - Gelin

Memduh Ün - Yönetmen

Muzaffer Cıvan - Kemal'in arkadaşı

Çetin Tolbas - Beşiktaş taraftarı

Meral Kurtuluş - Bebekli kadın

Hakkı Kıvanç - Polis

Ali Demirel - İşadamı

Hikmet Gül - Mahalleli

Nuri Tuğ - Otelci

Erol Özkök - Avukat

Akif Kilman - Cemal

Adem Taşay - Mahalleli