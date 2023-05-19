Garip filmi konusu nedir? Garip filmi oyuncuları kimler? Garip filmi nerede çekildi?
Garip filmi FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden olan Garip filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. İzleyiciler, Garip filminin nerede çekildiğini araştırıyor. Peki, Garip filmi konusu nedir? Garip filmi oyuncuları kimler? Garip filmi nerede çekildi?
Kadrosunda Türk sinemasının önemli isimlerinin yer aldığı Garip filminin yönetmen koltuğunda Memduh Ün otururken filmin senaryosunu Memduh Ün, Fatma Girik ve Bülent Oran kaleme aldı. 1986 yılında vizyona giren Garip filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Garip filmi konusu nedir? Garip filmi oyuncuları kimler? Garip filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, Erkek sandığı bebeğin kız olduğunu görür ayrıca, Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler, ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının telkinleri doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. İkisi beraber para kazanmak için değişik yöntemler denerler daha sonra ev sahibi onları evden atınca Fatoş Kemal'e sen mızıka çal çok para kazancaz deyip oynamaya başlar o sırada oradan geçen film yapımcısı Fatoş'u çok beğenince bir anda film sektörüne girerler ve çok zengin olurlar e haliyle böyle olunca onu yıllar önce yeğeni Nesrin'e zorla bıraktıttıran gerçek babası onu almaya gelir Fatoş gitmek istemez ancak dava sonunda hakim kararı dolayısıyla Fatoş gerçek babasına verilir. Kemal bu duruma çok üzülür ama elinden bir şey gelmez ta ki Fatoş kendini inşaattan atmaya kalkıncaya kadar gerçek babası kızının hayatı için onu tekrar Kemal'e verir ve filmin sonunda Nesrin ile Kemal evlenir.
GARİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Garip filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde ve çevresinde çekildi.
GARİP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Kemal
Ece Alton - Fatoş
Nilgün Saraylı - Nesrin
Fatoş Sezer - Naci Akman'ın Eşi
Reha Yurdakul - Kemal'in arkadaşı
Sevil Üstekin - Şaheser Hanım
Aslan Altın - Naci Akman
Tuncer Sevi - Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı
Necdet Yakın - Mahalleli
Osman F. Seden - Yapımcı
Yüksel Gözen - Bakkal
Günay Güner - Eczacı
Ekrem Dümer - Doktor
Ahmet Turgutlu - İş arayan adam
Renan Fosforoğlu - Öksüzler Yurdu Müdürü
Nejat Gürçen - İşadamı
Seyfettin Karadayı - Hakim
Zeki Sezer - Antikacı
Dilek Pakalın - Gelin
Memduh Ün - Yönetmen
Muzaffer Cıvan - Kemal'in arkadaşı
Çetin Tolbas - Beşiktaş taraftarı
Meral Kurtuluş - Bebekli kadın
Hakkı Kıvanç - Polis
Ali Demirel - İşadamı
Hikmet Gül - Mahalleli
Nuri Tuğ - Otelci
Erol Özkök - Avukat
Akif Kilman - Cemal
Adem Taşay - Mahalleli
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