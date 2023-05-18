Lorelei filminin konusu ne, oyuncuları kim? Lorelei filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:46

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:46

Lorelei, yönetmenliğini ve senaristliğini Sabrina Doyle'un üstlendiği, 2020 yapımlı bir dram filmidir.

LORELEI FİLMİNİN KONUSU NE?

15 yıl boyunca silahlı soygun suçundan hapis yatan Wayland, cezası bitip memleketine döndükten sonra, eski sevgilisyle yeniden bir araya gelerek, onun evine yerleşir ve kadının çocuklarına babalık yapmaya başlar.

Silahlı soygun suçundan 15 yıl hapis yatan Wayland, özgürlüğüne kavuştuktan sonra memleketine geri döner. Burada üç çocuğuna bakmaya çalışan, bekar bir anne olan eski sevgilisi Dolores ile karşılaşan genç adam, kısa bir süre sonra yeniden sevgili olur ve kadının evine taşınır. Wayland, farkında olmadan, Dolores’in çocuklarının eksikliğini hissettiği baba figürünün yerine geçer.

LORELEI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pablo Schreiber

Jena Malone

Amelia Borgerding

Parker Pascoe-Sheppard

Chancellor Perry

Martin Hernandez

Quinn Liebling

LORELEI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Lorelei filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.