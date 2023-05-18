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Spencer filminin konusu ne, oyuncuları kim? Spencer filminin IMDb puanı kaç?

2021 yılında vizyona giren Spencer filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Spencer filminin konusu ne? Spencer filminin oyuncuları kim? Spencer filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:41
Spencer filminin konusu ne, oyuncuları kim? Spencer filminin IMDb puanı kaç?
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Spencer, yönetmenliğini Pablo Larraín, senaristliğini Steven Knight'ın üstlendiği, 2021 yapımlı bir dram filmidir.

SPENCER FİLMİNİN KONUSU NE?

Oscar adaylığı bulunan film, 1981 yılında evlenen Diana Frances Spencer ve  Prens Charles’ın hayat hikayesini konu alıyor. 

Yıl 1991... İngiltere Kraliyet Ailesi, Noel tatilini Norfolk kentindeki Sandringham malikanesinde geçirmeye karar verir. On yıldır Prens Charles ile evli olan Diana’nın hayatında herşey yolunda gibi gözükse de aslında mutsuzluğuna hapsolmuştur. Şaşaşı yaşamının içinde mutsuzlukla boğuşan Diana evliliğinin sonuna geldiğini düşünür ve Kraliyet Ailesi’nden ayrılmak istediğine karar verir.

SPENCER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kristen Stewart

Timothy Spall

Jack Farthing

Sean Harris

Sally Hawkins

SPENCER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Spencer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.


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