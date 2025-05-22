Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi mizahi ve duygusal sahnelerle ustaca işleyerek dikkatleri üzerine çekti. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal yeni sezon ne zaman başlıyor?

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı Gassal'ın yeni sezon tarihi belli oldu.

Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı dram ve komedi türündeki Gassal dizisinin 2. sezonu, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yayınlanacak.

GASSAL İKİNCİ SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal dizisinin ikinci sezon fragmanı izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Hande Soral'ın kadın Gassal olarak katılacağı dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı yakından takip ediliyor. İkinci sezon fragmanında ayrıca en çok ilgi gören son bölümlerinde şarkıcı Bayhan'ında eşlik edeceği görülüyor.