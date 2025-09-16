Cumhuriyet Gazetesi Logo
Geber! (Kill) filminin konusu ne? Geber! filminin oyuncuları kim?

16.09.2025 13:12:00
Haber Merkezi
Geber! filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geber! filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geber! filminin konusu ne? Geber! filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Geber! filminin yönetmen koltuğunda Nikhil Nagesh Bhat oturuyor. Filmin senaristliğini Nikhil Nagesh Bhat, Ayesha Syed üstleniyor. Peki, Geber! filminin konusu ne? Geber! filminin oyuncuları kim? 

GEBER FİLMİNİN KONUSU NE?

Amrit (Laksh Lalwani), orduda komandoluk yapar. Biricik aşkı Tulika’nın (Tanya Maniktala) zorla başka bir adamla evlendirileceğinin haberini alınca Yeni Delhi’ye gitmeye karar verir. Bindiği trene silahlı hırsızların saldırısıyla karşı karşıya kalır. Amrit, trendeki insanları kurtarmak için ölümle yüz yüze gelmekten çekinmeyecektir.

GEBER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Laksh Lalwani

Raghav Juyal

Tanya Maniktala

Abhishek Chauhan

Ashish Vidyarthi

Pratap Verma

Harsh Chhaya

Adrija Sinha

Meenal Kapoor

Mukesh Chandelia

Madhu Raja

Arun S. Thakur

Parth Tiwari

GEBER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geber! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.

