Geber! (Kill) filminin konusu ne? Geber! filminin oyuncuları kim?

Geber! filminin yönetmen koltuğunda Nikhil Nagesh Bhat oturuyor. Filmin senaristliğini Nikhil Nagesh Bhat, Ayesha Syed üstleniyor. Peki, Geber! filminin konusu ne? Geber! filminin oyuncuları kim?
GEBER FİLMİNİN KONUSU NE?
Amrit (Laksh Lalwani), orduda komandoluk yapar. Biricik aşkı Tulika’nın (Tanya Maniktala) zorla başka bir adamla evlendirileceğinin haberini alınca Yeni Delhi’ye gitmeye karar verir. Bindiği trene silahlı hırsızların saldırısıyla karşı karşıya kalır. Amrit, trendeki insanları kurtarmak için ölümle yüz yüze gelmekten çekinmeyecektir.
GEBER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Laksh Lalwani
Raghav Juyal
Tanya Maniktala
Abhishek Chauhan
Ashish Vidyarthi
Pratap Verma
Harsh Chhaya
Adrija Sinha
Meenal Kapoor
Mukesh Chandelia
Madhu Raja
Arun S. Thakur
Parth Tiwari
GEBER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Geber! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.