Gecenin Gündüzü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Atakan Şatıroğlu üstleniyor. Peki, Gecenin Gündüzü filminin konusu ne? Gecenin Gündüzü filminin oyuncuları kim?

GECENİN GÜNDÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dokuz kişilik yakın arkadaş grubunun sevilen ismi Gündüz, arkadaş çevresindeki sosyal medya fenomenleri tarafından başlatılan acımasız bir siber zorbalık kampanyasının kurbanı olur. Bu aşağılayıcı zorbalık, Gündüz'ü intihara sürükler; genç kız hayatta kalsa da felçli kalır. Gündüz’e derinden bağlı olan Poyraz, bu trajediden sorumlu olanlardan hesap sormak için harekete geçer

GECENİN GÜNDÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nebil Sayın

Berkay Berkman

Ceyhun Tutal

Bahadır Polat

Şeyma Özdemir

Berna Kuru

Cansel Kudret

Baha Garip



