Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban oyuncuları kim?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 19.07.2024 - 09:46

Gurbetçi Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibe oturuyor. Filmin senaristliğini Osman F. Seden ve Halit Akçatepe üstleniyor. Peki, Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban filminin oyuncuları kim?

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Gurbetçi Şaban, iş bulmak için yurdunu terk edip Almanya'ya giden bir adamın hikayesini konu ediyor. Dışarıdan bakıldığında saf bir adam olarak görülen Şaban, aslında hiç de öyle değildir. Genç adam, hayatında türlü kurnazlıklar yapmaktan geri kalmaz. Şaban, iş bulma umuduyla Almanya’ya gider ama çalışma izni olmadığından yasal olmayan yollarla iş bulmaya çalışır. Bu sırada Bahar adında güzel bir kadınla tanışan Şaban, gönlünü genç kadına kaptırır. Bahar ile aynı fabrikada işe başlayan Şaban, yaşanan haksızlıklara karşı durmak ve kendi hayatını kurtarmak için harekete geçmeye karar verir.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?