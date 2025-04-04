Yayınlanma: 04.04.2025 - 19:42

Güncelleme: 04.04.2025 - 19:42

Geçmişin Hesabı filminin yönetmen koltuğunda James Hunter oturuyor. Filmin senaristliğini James Hunter ve Michael Raffanello üstleniyor. Peki, Geçmişin Hesabı filminin konusu ne? Geçmişin Hesabı filminin oyuncuları kim?

GEÇMİŞİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir adam suçla dolu hayatı ve aşkı arasında seçim yapmak zorundadır. Çılgına dönen ve intikam için yemin eden Reggie hayatını bir kenara bırakarak, hapisten yeni çıkan ve soğuk kanlı katillerden olan eski dostlu J-Bone'dan yardım ister.

GEÇMİŞİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ving Rhames

Joe Morton

Ja Rule

Pam Grier

Tatyana Ali

Tia Carrere

Paul Benjamin

Rafa Alvarez

Jan Rene Benvenutti

Jamie McCall

Jamie Harper

Davetta Sherwood

GEÇMİŞİN SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geçmişin Hesabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.