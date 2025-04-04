Geçmişin Hesabı filminin konusu ne? Geçmişin Hesabı filminin oyuncuları kim?
Geçmişin Hesabı (Back in The Day) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçmişin Hesabı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geçmişin Hesabı filminin konusu ne? Geçmişin Hesabı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Geçmişin Hesabı filminin yönetmen koltuğunda James Hunter oturuyor. Filmin senaristliğini James Hunter ve Michael Raffanello üstleniyor. Peki, Geçmişin Hesabı filminin konusu ne? Geçmişin Hesabı filminin oyuncuları kim?
GEÇMİŞİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir adam suçla dolu hayatı ve aşkı arasında seçim yapmak zorundadır. Çılgına dönen ve intikam için yemin eden Reggie hayatını bir kenara bırakarak, hapisten yeni çıkan ve soğuk kanlı katillerden olan eski dostlu J-Bone'dan yardım ister.
GEÇMİŞİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ving Rhames
Joe Morton
Ja Rule
Pam Grier
Tatyana Ali
Tia Carrere
Paul Benjamin
Rafa Alvarez
Jan Rene Benvenutti
Jamie McCall
Jamie Harper
Davetta Sherwood
GEÇMİŞİN SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Geçmişin Hesabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- 'Trump’ın onayıyla tutuklandı...'
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- Sedat Peker'den sürpriz 'Bahçeli' hamlesi
- Erdoğan'dan 'boykot' açıklaması
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!
- Turpun büyüğü Başakşehir'in heybesindeymiş
- 'Sesinden' rahatsız olmuş!