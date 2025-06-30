Yönetmen koltuğunda Cenk Ertürk'ün oturduğu, senaristliğini Rana Denizer'in üstlendiği Geleceğe Mektuplar dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Geleceğe Mektuplar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Geleceğe Mektuplar dizisi ne zaman başlayacak?
GELECEĞE MEKTUPLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma Ayar, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT’nin “Geleceğe Mektuplar” kampanyası kapsamında bir ödev verir ve kendilerine mektup yazmalarını ister. 2023 yılında sahiplerine ulaşmayı bekleyen mektuplar, Fatma Ayar’ın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Ödev olarak yazılıp, unutulmuş mektuplar 20 yıl sonra sahiplerinin hayatlarına bomba gibi düşerken; Elif’in de hayatını kökten değiştirecek bir gerçekle yüzleşmesine sebep olur.
GELECEĞE MEKTUPLAR OYUNCULARI KİM?
Gökçe Bahadır
Onur Tuna
Selin Yeninci
Erdem Şenocak
Saygın Soysal
Güneş Şensoy
Can Bartu Aslan
Kerem Alp Kabul
Deniz Bakacak
Nilüfer Bayraktutan
Çağıl Aydıner
Berk Özgür
İpek Türktan
Banu Fotocan
Pelin Karahan
Yusuf Akgün
GELECEĞE MEKTUPLAR NEREDE YAYIMLANACAK?
Geleceğe Mektuplar dizisi Netflix'te izleyicisi ile buluşacak.
GELECEĞE MEKTUPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Geleceğe Mektuplar dizisi 23 Temmuz yayımlanacak.