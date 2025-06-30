Yönetmen koltuğunda Cenk Ertürk'ün oturduğu, senaristliğini Rana Denizer'in üstlendiği Geleceğe Mektuplar dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Geleceğe Mektuplar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Geleceğe Mektuplar dizisi ne zaman başlayacak?

GELECEĞE MEKTUPLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma Ayar, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT’nin “Geleceğe Mektuplar” kampanyası kapsamında bir ödev verir ve kendilerine mektup yazmalarını ister. 2023 yılında sahiplerine ulaşmayı bekleyen mektuplar, Fatma Ayar’ın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Ödev olarak yazılıp, unutulmuş mektuplar 20 yıl sonra sahiplerinin hayatlarına bomba gibi düşerken; Elif’in de hayatını kökten değiştirecek bir gerçekle yüzleşmesine sebep olur.

GELECEĞE MEKTUPLAR OYUNCULARI KİM?

Gökçe Bahadır

Onur Tuna

Selin Yeninci

Erdem Şenocak

Saygın Soysal

Güneş Şensoy

Can Bartu Aslan

Kerem Alp Kabul

Deniz Bakacak

Nilüfer Bayraktutan

Çağıl Aydıner

Berk Özgür

İpek Türktan

Banu Fotocan

Pelin Karahan

Yusuf Akgün

GELECEĞE MEKTUPLAR NEREDE YAYIMLANACAK?

Geleceğe Mektuplar dizisi Netflix'te izleyicisi ile buluşacak.

GELECEĞE MEKTUPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geleceğe Mektuplar dizisi 23 Temmuz yayımlanacak.