Gelin Takımı filminin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Filmin senaristliğini Doğa Can Anafarta, Ayşe Balıbey Tanıl üstleniyor. Peki, Gelin Takımı filminin konusu ne? Gelin Takımı filminin oyuncuları kim?

GELİN TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Gelin Takımı, bekarlığa veda partisi yapmak için toplanan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Ayça, Selin, Berrin ve Deniz birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan dört yakın arkadaştır. Kısa bir süre sonra evlenecek olan Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz’ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulurlar.

GELİN TAKIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mehmet Günsür

Seda Bakan

Nilperi Şahinkaya

Fırat Çelik

Şebnem Bozoklu

Ecem Erkek

Doğan Bayraktar

Ali Yoğurtçuoğlu

Ayşenil Şamlıoğlu

GELİN TAKIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gelin Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.