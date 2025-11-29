Geliş (Arrival) filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim?

Geliş filminin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Heisserer üstleniyor. Peki, Geliş filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim?

GELİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve'ün yönettiği Geliş, uzaylılar ile ilk teması konu ediniyor. Ted Chiang'ın kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan filmde, dünya dışı yapıların uzaydan yeryüzünde farklı noktalara iniş yapmasıyla, dilbilimci Dr. Louise Banks (Amy Adams) ve ekibi uzaylıların geliş amacını çözmeye çalışır. Uzaylıların bir tehdit mi yoksa barışçıl amaçlarla mı geldiği belirsizliğini korurken, film iletişim, zaman ve kader üzerine derin sorular sorar.

GELİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amy Adams

Jeremy Renner

Forest Whitaker

Michael Stuhlbarg

GELİŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geliş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.