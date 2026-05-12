Geniş Aile 5 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cüneyt İnay üstleniyor. Peki, Geniş Aile 5 filminin konusu ne? Geniş Aile 5 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GENİŞ AİLE 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Aşk ve para arasında sıkışıp kalan Cevahir ve Ulvi, bir telefonun çığlığıyla aniden kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat, ünlü silah kaçakçısı Sırrı’ya bakıcılık yapmaktadır. Sırrı’nın ölmeden önceki son dileği ise, hiç tanımadığı oğlu Uras’ı bulmak, onu görüp Sonat’ın da oradan kurtulmasını sağlamaktır. Üstelik karşılığında bir miktar para ödülü de vadeder. Cevahir ve Ulvi, Uras’ı tam da intiharın eşiğindeyken bulur ve son anda kurtarırlar. Ardından Uras’ı teslim etmek üzere yola çıkarlar. Cevahir, bu işten para kazanmanın yanı sıra, Sonat ile olan eski aşkını da yeniden canlandırmayı umar. Ancak yolculuk sırasında Ulvi’nin yaptığı büyük bir hata her şeyi altüst eder. Artık ikili, başlarını belaya sokan bu karmaşadan en az zararla kurtulmanın yollarını aramak zorundadır.

GENİŞ AİLE 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ufuk Özkan

Bülent Çolak

Sera Tokdemir

GENİŞ AİLE 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geniş Aile 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.