Mavi Yasemin filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mavi Yasemin filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:08

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:08

Mavi Yasemin (Blue Jasmine), yönetmenliğini ve senaristliğini Woody Allen’ın üstlendiği, 2013 yapımlı bir dram filmidir.



MAVİ YASEMİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, NewYork sosyetesinden olan bir kadının, kocasının iflas etmesiyle birlikte hem maddi gücünü hem de sosyal statüsünün kaybetmesinin ardından yaşadıklarını konu alıyor.

NewYork’ta oldukça gösterişli bir hayat yaşayan sosyetik Jasmine Francis, kocasının dolandırıcı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte mali olarak iflas eder. Bu iflasın ardından tüm mal varlığını ve sosyal statüsünü kaybeden Jasmine, San Francisco’da yaşayan üvey kardeşinin yanına taşınarak kendi ayakları üzerinde hayata yeniden başlamaya çalışır.

MAVİ YASEMİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cate Blanchett

Alec Baldwin

Peter Sarsgaard



MAVİ YASEMİN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Mavi Yasemin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.