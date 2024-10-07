Gizli Bahçe dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Gizli Bahçe dizisi ne zaman başlayacak?
NOW TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe'nin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Gizli Bahçe dizisi ne zaman başlayacak?
Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin yayın tarihi belli oldu. NOW TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe'nin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Gizli Bahçe dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Gizli Bahçe dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
GİZLİ BAHÇE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.
GİZLİ BAHÇE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Murat Yıldırım
Ebru Şahin
Kerem Özdoğan
Ezgi Eyüboğlu
Çağdaş Onur Öztürk
Uğur Çavuşoğlu
Zerrin Nişancı
Kubilay Karslıoğlu
Burcu Türünz
Gülin İyigün
Birsen Dürülü
Hakkı Ergök
Gamze Topuz
Cemil Büyükdöğerli
Yıldırım Memişoğlu
Sude Belkıs
Eren Dinç
Toprak Kahraman
Pamir Boyraz
GİZLİ BAHÇE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gizli Bahçe, 15 Ekim'den itibaren salı akşamları Now TV'de ekranlara gelecek.
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