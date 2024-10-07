Yayınlanma: 07.10.2024 - 23:01

Güncelleme: 07.10.2024 - 23:01

Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin yayın tarihi belli oldu. NOW TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe'nin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Gizli Bahçe dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Gizli Bahçe dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

GİZLİ BAHÇE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

GİZLİ BAHÇE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Yıldırım

Ebru Şahin

Kerem Özdoğan

Ezgi Eyüboğlu

Çağdaş Onur Öztürk

Uğur Çavuşoğlu

Zerrin Nişancı

Kubilay Karslıoğlu

Burcu Türünz

Gülin İyigün

Birsen Dürülü

Hakkı Ergök

Gamze Topuz

Cemil Büyükdöğerli

Yıldırım Memişoğlu

Sude Belkıs

Eren Dinç

Toprak Kahraman

Pamir Boyraz

GİZLİ BAHÇE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gizli Bahçe, 15 Ekim'den itibaren salı akşamları Now TV'de ekranlara gelecek.