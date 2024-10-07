Can Yaman'dan dev prodüksiyonlu tarihi dizi: 'El Turco' hangi platformda yayımlanacak?

Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:50

Güncelleme: 07.10.2024 - 16:50

Ay Yapım imzasını taşıyan "El Turco" dizisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1683 yılında Viyana'yı kuşattığı dönemi konu alıyor. Dizi, Yeniçeri askeri Hasan Balaban’ın ağır yaralı halde İtalya'nın Moena kasabasına sığınmasıyla başlayan sürükleyici bir hikayeye odaklanıyor.

Başrolünde ünlü oyuncu Can Yaman'ın yer aldığı yapımda Hasan Balaban karakterine hayat veriyor.

Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in kaleme aldığı 6 bölümlük dizi, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlenmesi ve görüntü yönetmenliğini Tolga Kutluay’ın yapmasıyla dikkat çekiyor. Dizi, 2025 yılının ilk aylarında kaliteli içerikleriyle öne çıkan Gain platformunda izleyiciyle buluşacak.

Dizi, Orhan Yeniaras’ın "El Turco – 2. Viyana Kuşatması’nın Bilinmeyen Yönleri" adlı kitabından esinlenerek çekildi. Can Yaman, proje için aylarca süren yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Ünlü oyuncu, 21 Ekim’de Cannes’da düzenlenecek bir etkinlikte dünya basınının karşısına çıkarak yapım hakkında bilgi verecek.