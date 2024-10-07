Yeni sezonun üçüncü final haberi geldi: NOW TV o dizinin fişini çekti

NOW TV'nin bu sezona damga vurması beklenilen dizisinden kötü haber geldi. Reyting oranlarını bir türlü düzeltemeyen 'Kötü Kan' dizisi 6. bölümde final yapacak.

Yeni sezonun üçüncü final haberi geldi: NOW TV o dizinin fişini çekti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:12

Bu hafta önce ATV'nin "Kör Nokta", ardından Kanal D’nin "Taş, Kağıt Makas" dizileri cephesinden final haberi gelmişti. 

6. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; şimdi de dün 5. bölümü yayınlanan Kötü Kan dizisi final yapıyor.

Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı ve Arka Sokaklar’a karşı yarışan dizinin dizi 6. Bölümde veda edecek.

Yeni bir değişiklik olmazsa Kötü Kan’ın yerine Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in başrolünü paylaştığı TMC Film imzalı “Gizli Bahçe” 18 Ekim’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.


Etiketler: #final

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