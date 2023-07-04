Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:20

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:20

Radyoaktif filminin yönetmenliğini Marjane Satrapi üstleniyor. Senaryosunu ise Jack Thorne kaleme aldı. Peki, Radyoaktif filmi konusu nedir? Radyoaktif filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

RADYOAKTIF FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nobel ödüllü Marie Curie, daha gençken 1893'de kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır...

RADYOAKTIF FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Rosamund Pike - Marie Curie

Sam Riley - Pierre Curie

Anya Taylor-Joy - Irene Curie

Aneurin Barnard - Paul Langevin

Simon Russell Beale - Gabriel Lippmann

Corey Johnson - Adam Warner

Tim Woodward - Alexandre Millerand

Cara Bossom - Ève Curie

Sian Brooke - Bronia Sklodowska

Ralph Berkin - Doctor

Edward Davis - Frédéric Joliot-Curie

Richard Pepple - Lester Jackson

Demetri Goritsas - Dr. Jenkins

Georgina Rich - Marie'nin Annesi

Péter Fancsikai - Henrik

Drew Jacoby - Loie Fuller

Jonathan Aris - Hetreed

Michael Gould - Judge Clark

Yvette Feuer - Carla

RADYOAKTIF FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Radyoaktif filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.