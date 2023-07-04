Radyoaktif filmi konusu nedir? Radyoaktif filmi oyuncuları kimler?
Radyoaktif filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Radyoaktif filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Radyoaktif filmi konusu nedir? Radyoaktif filmi oyuncuları kimler?
Radyoaktif filminin yönetmenliğini Marjane Satrapi üstleniyor. Senaryosunu ise Jack Thorne kaleme aldı. Peki, Radyoaktif filmi konusu nedir? Radyoaktif filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
RADYOAKTIF FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Nobel ödüllü Marie Curie, daha gençken 1893'de kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır...
RADYOAKTIF FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Rosamund Pike - Marie Curie
Sam Riley - Pierre Curie
Anya Taylor-Joy - Irene Curie
Aneurin Barnard - Paul Langevin
Simon Russell Beale - Gabriel Lippmann
Corey Johnson - Adam Warner
Tim Woodward - Alexandre Millerand
Cara Bossom - Ève Curie
Sian Brooke - Bronia Sklodowska
Ralph Berkin - Doctor
Edward Davis - Frédéric Joliot-Curie
Richard Pepple - Lester Jackson
Demetri Goritsas - Dr. Jenkins
Georgina Rich - Marie'nin Annesi
Péter Fancsikai - Henrik
Drew Jacoby - Loie Fuller
Jonathan Aris - Hetreed
Michael Gould - Judge Clark
Yvette Feuer - Carla
RADYOAKTIF FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Radyoaktif filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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