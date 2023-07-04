Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:44

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:44

Kesişen Dünyalar filminin yönetmenliğini Fedor Bondarchuk üstleniyor. Peki, Kesişen Dünyalar filmi konusu nedir? Kesişen Dünyalar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KESİŞEN DÜNYALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kaza sonucu bir uzay gemisi, dünya atmosferine girer. Rus jetleri tarafından bombalanan gemi düşer ve birçok insanın ölümüne sebep olur. Düşen gemideki uzaylıyı bir kız öğrenci olan Julia kurtarır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ona zarar vermeye çalışan tüm insanlara karşı birlik olurlar.

KESİŞEN DÜNYALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

İrina Vladimirovna Starşenbaum

Fyodor Bondarçuk

Aleksandr Andreyeviç Petrov

Rinal Mukhametov

Darya Rudenok

Nikita Kukushkin

Oleg Menşikov

Irina Rossius

Yuliya Chebakova

Grigoriy Dantsiger

Yang Ge

Sergei Garmash

Lyudmila Maksakova

Tatyana Shitova

Nikita Tarasov

Aleksandr Nazarov

Kirill Zaporozhskiy

Diana Yenakayeva

Anton Zlatopolskiy

Pavel Ustinov

Sergey Barkovsky

Michael Khmurov

Stepan Starchikov

Evgeniy Mikheev

Evgeni Sangadzhiev

Daniel Barnes

Denis Karasyov

Aleksey Maslodudov

Anton Bagrov

Aleksandr Andryushchenko

Evgeny Koryakovsky

KESİŞEN DÜNYALAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Kesişen Dünyalar filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.