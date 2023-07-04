Kesişen Dünyalar filmi konusu nedir? Kesişen Dünyalar filmi oyuncuları kimler?
Kesişen Dünyalar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kesişen Dünyalar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kesişen Dünyalar filmi konusu nedir? Kesişen Dünyalar filmi oyuncuları kimler?
Kesişen Dünyalar filminin yönetmenliğini Fedor Bondarchuk üstleniyor. Peki, Kesişen Dünyalar filmi konusu nedir? Kesişen Dünyalar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
KESİŞEN DÜNYALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kaza sonucu bir uzay gemisi, dünya atmosferine girer. Rus jetleri tarafından bombalanan gemi düşer ve birçok insanın ölümüne sebep olur. Düşen gemideki uzaylıyı bir kız öğrenci olan Julia kurtarır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ona zarar vermeye çalışan tüm insanlara karşı birlik olurlar.
KESİŞEN DÜNYALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
İrina Vladimirovna Starşenbaum
Fyodor Bondarçuk
Aleksandr Andreyeviç Petrov
Rinal Mukhametov
Darya Rudenok
Nikita Kukushkin
Oleg Menşikov
Irina Rossius
Yuliya Chebakova
Grigoriy Dantsiger
Yang Ge
Sergei Garmash
Lyudmila Maksakova
Tatyana Shitova
Nikita Tarasov
Aleksandr Nazarov
Kirill Zaporozhskiy
Diana Yenakayeva
Anton Zlatopolskiy
Pavel Ustinov
Sergey Barkovsky
Michael Khmurov
Stepan Starchikov
Evgeniy Mikheev
Evgeni Sangadzhiev
Daniel Barnes
Denis Karasyov
Aleksey Maslodudov
Anton Bagrov
Aleksandr Andryushchenko
Evgeny Koryakovsky
KESİŞEN DÜNYALAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Kesişen Dünyalar filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- İlçeyi ayağa kaldıran olayla ilgili Vali'den açıklama