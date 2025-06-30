Godzilla: Büyük Yıkım filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Engle, Ryan Condal, Carlton Cuse'un üstlendiği Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Godzilla: Büyük Yıkım filminin oyuncuları kim?

GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Primat uzmanı Davis Okoye (Dwayne Johnson), meslek gereği insansı maymunlarla çok iyi anlaşmaktadır, ancak 2 yaşındayken bulup büyüttüğü George adlı gorille fazlasıyla dostça bir ilişkisi vardır. Ancak o sırada yapılmakta olan bir genetik deneyde yaşanan kaza sonucu aralarında George'un da bulunduğu çeşitli hayvanlar, önlerine çıkan her şeyi yıkan korkunç canavarlara dönüşürler. Şehirlerin ve dünyanın enkaza dönmesini önlemek, aynı zamanda eski dostunu kurtarmak isteyen Davis, bir genetik bilimciyle güç birliği yapar.

GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson - Davis Okoye

Naomie Harris - Dr. Kate Caldwell

Malin Åkerman - Energyne CEO'su Claire Wyden

Jake Lacy - Brett Wyden

Joe Manganiello - Burke

Jeffrey Dean Morgan, Harvey Russell

P. J. Byrne - Nelson

Marley Shelton - Dr. Kerry Atkins

Demetrius Grosse - Albay Blake

Jack Quaid - Connor

Breanne Tepesi - Amy

Matt Gerald - Zammit

Will Yun Lee - Ajan Parkı

Urijah Faber - Garrick

Jason Liles - Snowflake

GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Godzilla: Büyük Yıkım filminin IMDb puanı 6.1 olarak belirlendi.