Godzilla: Büyük Yıkım filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Engle, Ryan Condal, Carlton Cuse'un üstlendiği Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Godzilla: Büyük Yıkım filminin oyuncuları kim?
GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NE?
Primat uzmanı Davis Okoye (Dwayne Johnson), meslek gereği insansı maymunlarla çok iyi anlaşmaktadır, ancak 2 yaşındayken bulup büyüttüğü George adlı gorille fazlasıyla dostça bir ilişkisi vardır. Ancak o sırada yapılmakta olan bir genetik deneyde yaşanan kaza sonucu aralarında George'un da bulunduğu çeşitli hayvanlar, önlerine çıkan her şeyi yıkan korkunç canavarlara dönüşürler. Şehirlerin ve dünyanın enkaza dönmesini önlemek, aynı zamanda eski dostunu kurtarmak isteyen Davis, bir genetik bilimciyle güç birliği yapar.
GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dwayne Johnson - Davis Okoye
Naomie Harris - Dr. Kate Caldwell
Malin Åkerman - Energyne CEO'su Claire Wyden
Jake Lacy - Brett Wyden
Joe Manganiello - Burke
Jeffrey Dean Morgan, Harvey Russell
P. J. Byrne - Nelson
Marley Shelton - Dr. Kerry Atkins
Demetrius Grosse - Albay Blake
Jack Quaid - Connor
Breanne Tepesi - Amy
Matt Gerald - Zammit
Will Yun Lee - Ajan Parkı
Urijah Faber - Garrick
Jason Liles - Snowflake
GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Godzilla: Büyük Yıkım filminin IMDb puanı 6.1 olarak belirlendi.