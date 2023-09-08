Hayat Öpücüğü filminin konusu ne? Hayat Öpücüğü filminin oyuncuları kim?
Hayat Öpücüğü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayat Öpücüğü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayat Öpücüğü filminin konusu ne? Hayat Öpücüğü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hayat Öpücüğü filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Senaristliğini Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı üstleniyor. Peki, Hayat Öpücüğü filminin konusu ne? Hayat Öpücüğü filminin oyuncuları kim?
HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Türlü takıntıları bulunan, hastalık hastası Metin (Ali Sunal) bir gün yaşam dolu Hayat’a rastlar. Kavgalarla başlayan ilişkileri bir hayat öpücüğü gibi ikisinin de hayatını değiştirir ve Metin bu aşk sayesinde yaşamanın hayatta kalmaktan fazlası olduğunu öğrenir. Yaşamı böylesine seven ve yaşamdan böylesine korkan bu iki insan bütün imkansızlıklara rağmen birlikte mutlu olmayı becerebilecek midir?
HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ali Sunal
Hatice Şendil
Ayda Aksel
Ahmet Saraçoğlu
Janset Paçal
Mehmetcan Mincinozlu
Ali Çelik
Somer Karvan
Zerrin Sümer
Berk Pamir
HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayat Öpücüğü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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