Odaklan Babaanne filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Odaklan Babaanne filminin IMDb puanı kaç?

Odaklan Babaanne filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Odaklan Babaanne filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Odaklan Babaanne filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:43
Odaklan Babaanne filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Odaklan Babaanne filminin IMDb puanı kaç?
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Odaklan Babaanne (Focus, Granma), yönetmenliğini ve senaristliğini Pjer Zalika’nın üstlendiği, 2020 yapımlı bir dram filmidir.

ODAKLAN BABAANNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bosna Savaşı'nın ilk zamanlarını anlatan film, Saraybosna'da ölüm döşeğindeki annelerinin evinde bir araya gelen aile üyelerinin miras meselesi üzerinden yaşadığı entrika, komplo ve hile dolu trajik ve komik tartışmaları konu alıyor.

ODAKLAN BABAANNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mira Banjac

Jasna Zalica

Admir Glamocak

Alma Prica

Odaklan Babaanne FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Odaklan Babaanne filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.


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