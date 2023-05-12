Atlantic. filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Atlantic. filminin IMDb puanı kaç?
Atlantic. filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Atlantic. filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Atlantic. filminin IMDb puanı kaç?
Atlantic., yönetmenliğini Jan-Willem van Ewijk, senaristliğini Bero Bayer ve Abdelhadi Samih’in üstlendiği, 2014 yapımlı bir dram filmidir.
ATLANTİC. FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Faslı bir balıkçı, rüzgar sörfü tahtasıyla Avrupa'ya doğru destansı bir yolculuğa çıkar. Ancak hayallerin peşinden koşmak için fedakarlık yapmalıdır.
ATLANTİC. FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Thekla Reuten
Mohamed Majd
Jan-Williem van Evijk
ATLANTİC. FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Atlantic. filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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