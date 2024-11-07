Yayınlanma: 07.11.2024 - 21:26

Güncelleme: 07.11.2024 - 21:26

Gölgede 39 Derece filminin yönetmen koltuğunda Tunç Şahin oturuyor. Filmin senaristliğini Uygar Şirin üstleniyor. Peki, Gölgede 39 Derece filminin konusu ne? Gölgede 39 Derece filminin oyuncuları kim?

GÖLGEDE 39 DERECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Göbek adı Dakiklik olan Kumru, İstanbul’un koşuşturmacası ve kargaşasında kendini geliştiren hırslı ve başarılı bir genç avukattır. Fatih ise İzmir’de sakin bir yaşam süren bir adamdır. Yaşanan olaylar nedeniyle kendisini yeniden İzmir’de bulan Kumru, kariyerini ya zirveye çıkarak ya da yere indirecek olan bir boşanma davasıyla ilgilenir. Bu sırada Kumru’nun yolu Fatih ile kesişir. Dava çekişmeli bir hal alınca Kumru ve Fatih, aldatan eşe karşı delil toplamak, davayı sonuçlandırmak, Kumru’nun ilginç bir karaktere sahip annesini ziyaret etmek, Fatih’in müzisyen arkadaşlarını konsere yetiştirmek için İzmir sokaklarında koşuşturmaya başlar. Bu süreç onların hayatını tamamen değiştirecektir.

GÖLGEDE 39 DERECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gölgede 39 Derece filminde Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç başrollerde yer alıyor.

GÖLGEDE 39 DERECE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Gölgede 39 Derece filmi Prime Video üzerinden izleyicisi ile buluşacak. Filmin yayın tarihi ise henüz belli değil.