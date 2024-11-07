'Orphan' (Evdeki Düşman) serisi yeni filmiyle geri dönüyor: Isabelle Fuhrman Yeniden Esther Rolünde

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:33

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:33

Korku gerilim türünün ikonik yapımlarından "Orphan" (Evdeki Düşman) serisi, kaldığı yerden devam ediyor. Başrol oyuncusu Isabelle Fuhrman, karakteri Esther ile yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmin senaryosu David Coggeshall tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda William Brent Bell oturacak.

2009 yılında gösterime giren ilk film, sürpriz sonuyla dünya genelinde büyük bir başarı yakalamış ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Filmin başrollerinde Isabelle Fuhrman’a Vera Farmiga ve Peter Sarsgaard eşlik ederken, yönetmenliğini ise İspanyol sinemacı Jaume Collet-Serra üstlenmişti.

Serinin başarısının ardından 2022 yılında "Evdeki Düşman: Başlangıç" (Orphan: First Kill) adlı prequel filmi izleyiciyle buluştu. Bu yapım, ilk filmdeki olayların öncesini konu alarak Esther karakterinin geçmişine ışık tuttu.

Serinin hayranları, merakla beklenen yeni filmde Fuhrman'ın ikonik Esther rolüne nasıl hayat vereceğini şimdiden sabırsızlıkla bekliyor.