Gönül Dağı dizisine final öncesi yeni oyuncu! Seyirciler merakla bekliyordu..

Yayınlanma: 11.04.2023 - 23:28

Güncelleme: 11.04.2023 - 23:28

Final olacağı iddialarıyla gündeme gelen TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na bir başarılı oyuncu daha katıldı. Diziyle ilgili alınan son kararlara ve diziye dahil olan isme gelin hep beraber bakalım.

İYİ HABER GELDİ

TRT1 yönetimi yeni bir karar aldı. Bu karara göre Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı dizisi yeni sezonda da ekranda olacak. Dizinin eylül ayında yeni bölümleri ekrana getirilecek.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlgi ile takip edilen Gönül Dağı dizisi gerek hikayesi gerekse oyuncularının performansı ile büyük bir başarı elde etmişti.

Bu sebeple geçtiğimiz günlerde başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin bulunduğu fenomen dizinin final olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKMADI

Seyircileri isyan ettiren haberler sonrası TRT1 dizinin final yapmayacağını duyurdu. Diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Öte yandan Gönül Dağı dizisine katılan oyuncuyla ilgili bilgiler belli oldu.





YILLAR SONRA YENİDEN EKRANDA

Başarılı oyuncu İnan Ulaş Torun, Kenan’ın kardeşi Barış rolüyle diziye girdi.

Daha önce Leyla ile Mecnun, Hep Yek, Düğün Dernek gibi popüler yapımlarda yer alan Torun'un önümüzdeki bölümlerde diziye dahil olması planlanıyor.

Dizinin seyrinin Barış karakteriyle değişeceği düşünülen Gönül Dağı dizisi her Cumartesi TRT 1 ekranlarında yeni bölümleri ve oyuncularıyla izleyici karşısına çıkıyor. Gönül Dağı dizisine yeni katılan İnan Ulaş Torun uzun bir süredir ekranda değildi.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr