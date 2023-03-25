Gönül Dağı hayranları üzülecek.. Finalle ilgili üzücü haber

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:47

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 22:47

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 3 sezondur reytinglerde zirveden inmiyor. Dizi genç kuşak seyircileri tarafından da çok seviliyor. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ederken seyircileri üzen bir haber geldi. TRT1 yönetimi henüz iddialara ilişkin resmi açıklama yapmış değil.

FİNAL YAKLAŞTI

Medyada yer alan iddialara göre Gönül Dağı dizisi haziran'da final yaparak ekranlara veda edecek. Kanal yönetimi ise Gönül Dağı dizisinden vazgeçmek istemiyor.

ZİRVEDEN İNMİYOR

Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi reyting raporlarına bakıldığında üst sıralarda yer alıyor. TRT1 yönetimi final kararı vermek yerine haziran ayında diziye sezon finali yaptırmak istiyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin yeni bölümünde Ramazan coşkusu başlıyor. Kalabalık iftar sofraları ekranlara damga vuruyor. Diğer yandan Asuman, tam kasabayı terk edecekken hamile olduğunu öğreniyor.

Durumu kimseyle paylaşmak istemeyen Asuman, sadece Ramazan’a baba olacağını söylüyor. Ramazan sevinçten havalara uçuyor.





Taner ve Yasemin aradıkları mantarı buluyor. Ancak yüksekte. Taner dağa tırmanırken ayağı kayıyor ve düşüyor. Peki Taner’e bir şey olacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…