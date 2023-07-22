Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 filmi oyuncuları kimler?
Görevimiz Tehlike 4 (Impossible – Ghost Protocol) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 filmi oyuncuları kimler?
Görevimiz Tehlike 4 (Impossible – Ghost Protocol) filminin yönetmen koltuğunda Brad Bird otururken filmin senaryosunu Josh Appelbaum, André Nemec kaleme aldı. Filmseverler, Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, Ghost Protocol adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan mücadele vereceklerdir. Bu en tehlikeli, en zor görevdir.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise - Ethan Hunt
Jeremy Renner - William Brandt
Simon Pegg - Benji Dunn
Paula Patton - Jane Carter
Michael Nyqvist - Kurt Hendricks
Vladimir Mashkov - Anatoly Sidorov
Josh Holloway - Trevor Hanaway
Anil Kapoor - Brij Nath, bir Hint medya kralı
Léa Seydoux - Sabine Moreau
Samuli Edelmann - Marius Wistrom
Ivan Shvedoff - Leonid Lisenker, Hendricks tarafından kodları doğrulamaya zorlanan bir nükleer kod uzmanı
Pavel Kríz - Marek Stefanski
Miraj Grbic - Bogdan
Ilia Volok - The Fog, bir silah tüccarı ve Bogdan'ın kuzeni
Andrej Bestcastnyj - Binbaşı Egorov
Andreas Wisniewski - Sis'in teması
Tom Wilkinson (uncredited) - IMF Sekreteri
Ving Rhames (küçük rol) - Luther Stickell
Michelle Monaghan (küçük rol) - Julia Meade-Hunt, Ethan's wife
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Görevimiz Tehlike 4 (Impossible – Ghost Protocol) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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