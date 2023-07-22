Yayınlanma: 22.07.2023 - 12:13

Güncelleme: 22.07.2023 - 12:13

Görevimiz Tehlike 4 (Impossible – Ghost Protocol) filminin yönetmen koltuğunda Brad Bird otururken filmin senaryosunu Josh Appelbaum, André Nemec kaleme aldı. Filmseverler, Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, Ghost Protocol adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan mücadele vereceklerdir. Bu en tehlikeli, en zor görevdir.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise - Ethan Hunt

Jeremy Renner - William Brandt

Simon Pegg - Benji Dunn

Paula Patton - Jane Carter

Michael Nyqvist - Kurt Hendricks

Vladimir Mashkov - Anatoly Sidorov

Josh Holloway - Trevor Hanaway

Anil Kapoor - Brij Nath, bir Hint medya kralı

Léa Seydoux - Sabine Moreau

Samuli Edelmann - Marius Wistrom

Ivan Shvedoff - Leonid Lisenker, Hendricks tarafından kodları doğrulamaya zorlanan bir nükleer kod uzmanı

Pavel Kríz - Marek Stefanski

Miraj Grbic - Bogdan

Ilia Volok - The Fog, bir silah tüccarı ve Bogdan'ın kuzeni

Andrej Bestcastnyj - Binbaşı Egorov

Andreas Wisniewski - Sis'in teması

Tom Wilkinson (uncredited) - IMF Sekreteri

Ving Rhames (küçük rol) - Luther Stickell

Michelle Monaghan (küçük rol) - Julia Meade-Hunt, Ethan's wife

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görevimiz Tehlike 4 (Impossible – Ghost Protocol) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.