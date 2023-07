Yayınlanma: 22.07.2023 - 12:06

Güncelleme: 22.07.2023 - 12:06

Los Angeles'ta Gizli Görev (Once Upon a Time in Venice) filminin yönetmen koltuğunda Mark Cullen otururken filmin senaryosunu Mark Cullen ve Robb Cullen kaleme aldı. Filmseverler, Los Angeles'ta Gizli Görev filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Los Angeles'ta Gizli Görev filmi konusu nedir? Los Angeles'ta gizli görev filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ KONUSU NEDİR?

Los Angeles'ta yaşayan bir özel dedektif olan Steve Ford (Bruce Willis), çok sevdiği köpeği Buddy'nin tehlikeli bir çete tarafından çalınmasıyla büyük üzüntü yaşar. Ancak Steve'in köpeğini sağ salim geri alabilmek için yapmayacağı şey yoktur, birbirinden tehlikeli maceralara atılmak, acımasız kişi ve örügtlenmeleri karşısına almak pahasına bile olsa...

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Famke Janssen - Katey

Jason Momoa - Spider

Bruce Willis - Steve

Adam Goldberg - Lew the Jew

Stephanie Sigman - Lupe

John Goodman - Dave

Elisabeth Röhm - Anne Phillips

Wood Harris - Prince

Maurice Compte - Oscar

Thomas Middleditch - John

Kal Penn - Rajeesh

Adrian Martinez - Tino

Emily Robinson - Taylor

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Los Angeles'ta Gizli Görev (Once Upon a Time in Venice) filminin IMDb puanı 5.3 olarak belirlenmiştir.