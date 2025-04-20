Yayınlanma: 20.04.2025 - 17:29

Güncelleme: 20.04.2025 - 17:29

Görevimiz Tehlike 4 filminin yönetmen koltuğunda Brad Bird oturuyor. Filmin senaristliğini Josh Appelbaum ve André Nemec üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 4 filminin oyuncuları kim?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, Ghost Protocol adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan mücadele vereceklerdir. Bu en tehlikeli, en zor görevdir.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise - Ethan Hunt

Jeremy Renner - William Brandt

Simon Pegg - Benji Dunn

Paula Patton - Jane Carter

Michael Nyqvist - Kurt Hendricks

Vladimir Mashkov - Anatoly Sidorov

Josh Holloway - Trevor Hanaway

Anil Kapoor - Brij Nath

Léa Seydoux - Sabine Moreau

Samuli Edelmann - Marius Wistrom

Ivan Shvedoff - Leonid Lisenker

Pavel Kríz - Marek Stefanski

Miraj Grbic - Bogdan

Ilia Volok - The Fog

Andrej Bestcastnyj - Binbaşı Egorov

Tom Wilkinson - IMF Sekreteri

Ving Rhames - Luther Stickell

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görevimiz Tehlike 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.