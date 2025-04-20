Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 4 filminin oyuncuları kim?
Görevimiz Tehlike 4 (Mission: Impossible – Ghost Protocol) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Görevimiz Tehlike 4 filminin yönetmen koltuğunda Brad Bird oturuyor. Filmin senaristliğini Josh Appelbaum ve André Nemec üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 4 filminin oyuncuları kim?
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, Ghost Protocol adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan mücadele vereceklerdir. Bu en tehlikeli, en zor görevdir.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise - Ethan Hunt
Jeremy Renner - William Brandt
Simon Pegg - Benji Dunn
Paula Patton - Jane Carter
Michael Nyqvist - Kurt Hendricks
Vladimir Mashkov - Anatoly Sidorov
Josh Holloway - Trevor Hanaway
Anil Kapoor - Brij Nath
Léa Seydoux - Sabine Moreau
Samuli Edelmann - Marius Wistrom
Ivan Shvedoff - Leonid Lisenker
Pavel Kríz - Marek Stefanski
Miraj Grbic - Bogdan
Ilia Volok - The Fog
Andrej Bestcastnyj - Binbaşı Egorov
Tom Wilkinson - IMF Sekreteri
Ving Rhames - Luther Stickell
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Görevimiz Tehlike 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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