'Görevimiz Tehlike 8'den beklenen fragman: Tom Cruise son hesaplaşma için geri dönüyor

Yayınlanma: 12.11.2024 - 21:50

Güncelleme: 12.11.2024 - 21:50

Tom Cruise'un sekizinci "Görevimiz Tehlike" filminin adı "Mission: Impossible - The Final Reckoning" olarak açıklandı.

"The Final Reckoning" filminin 23 Mayıs 2025'te gösterime girmesi planlanıyor. Film başlangıçta 2022 için ayarlanmıştı, ancak pandemi ve SAG-AFTRA oyuncularının grevi nedeniyle birçok kez ertelendi. Christopher McQuarrie, bu filmde de yönetmenliği ve ortak yazarlığı üstlendi. Senaryo McQuarrie, Bruce Geller ve Erik Jendresen tarafından yazıldı.

Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler geri dönüyor. Seriye yeni katılan oyuncular arasında Hannah Waddingham, Janet McTeer, Holt McCallany, Katy O'Brian, Nick Offerman ve Tramell Tillman yer alıyor.

Christopher McQuarrie "Rogue Nation", "Fallout" ve "Dead Reckoning"i yönettikten sonra yönetmen ve ortak yazar olarak geri döndü. Daha önce Cruise ile "Jack Reacher" serisinin yanı sıra “Top Gun: Maverick” filmlerinde birlikte çalışmıştı.